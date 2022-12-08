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НовостиОбщество8 декабря 2022 6:10

В Красноярском крае 9 декабря проверят систему оповещения населения

Жителей просят не волноваться
Татьяна ИЛЬИНА
В Красноярском крае 9 декабря проверят систему оповещения населения

В Красноярском крае 9 декабря проверят систему оповещения населения

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае и Красноярске 9 декабря с 10 до 11 часов пройдет проверка модернизированной системы оповещения населения. Жителей региона просят не волноваться и не предпринимать никаких действий, сообщили в ГО и ЧС региона.

По громкоговорителям сначала передадут сообщение «Внимание, проводится техническая проверка системы оповещения!», после чего завоют сирены. Продолжительность сигнала – не более 1 минуты.

В 2022 году в регионе обновили 77 точек звукового оповещения. Теперь, кроме звука сирен, оборудование может передавать речевые сообщения.