Красноярцам рассказали, на чем в 2023 году сэкономят при формировании бюджета Фото: Юлия КОВАЛЬ

Красноярцам рассказали, на чем в 2023 году сэкономят при формировании бюджета. Список составил председатель комиссии по горхозяйству Горсовета Красноярска Андрей Козиков во время слушаний по бюджету.

В последнее время появились слухи, что из-за СВО придется сэкономить на расходы по городскому хозяйства. Депутаты успокоили горожан:

- Никакие капитальные расходы, а также расходы на содержание города не могут быть уменьшены из-за спецоперации. Ремонт будет продолжаться и содержание города тоже. Это решение поддержал и глава города, - сказал Андрей Козиков.

Зато уменьшатся следующие статьи расходов:

- Откажемся от транспорта для чиновников, кроме специализированного. Будут уменьшены расходы на приглашение федеральных звёзд, местные ничем не хуже, например довольно сильная красноярская группа «Яхонт», - добавил председатель комиссии по горхозяйству.