Красноярцам рассказали, на чем в 2023 году сэкономят при формировании бюджета
Фото: Юлия КОВАЛЬ
Красноярцам рассказали, на чем в 2023 году сэкономят при формировании бюджета. Список составил председатель комиссии по горхозяйству Горсовета Красноярска Андрей Козиков во время слушаний по бюджету.
В последнее время появились слухи, что из-за СВО придется сэкономить на расходы по городскому хозяйства. Депутаты успокоили горожан:
- Никакие капитальные расходы, а также расходы на содержание города не могут быть уменьшены из-за спецоперации. Ремонт будет продолжаться и содержание города тоже. Это решение поддержал и глава города, - сказал Андрей Козиков.
Зато уменьшатся следующие статьи расходов:
- Откажемся от транспорта для чиновников, кроме специализированного. Будут уменьшены расходы на приглашение федеральных звёзд, местные ничем не хуже, например довольно сильная красноярская группа «Яхонт», - добавил председатель комиссии по горхозяйству.