В Красноярске тестируют мэппинг-подсветку на Матросова

Фото: Дмитрий БОНДАРЕВ

В Красноярске тестируют новую мэппинг-подсветку на улице Матросова. Фотографии опубликовали в группе администрации Красноярска.

Фото: Дмитрий БОНДАРЕВ

Подсветка появилась на нескольких домах на Матросова. Как рассказали в администрации, несмотря на то, что она очень яркая, свет от нее не попадает в окна домов и не мешает жителям, она индивидуально разрабатывалась для каждого дома.

Напомним, ранее подсветка появилась на домах в Октябрьском районе:

- на фасадном торце дома на Красной Армии, 121 показывают проекцию художника Андрея Поздеева;

- на домах по Киренского, 29, 33 и 35 появились проекции Василия Сурикова. Фасады двух первых домов украсили голограммы картины «Взятие снежного городка», на третьем – автопортрет художника.