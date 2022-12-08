Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
-23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 декабря 2022 5:33

Бюджет Красноярска на 2023 год будет бездефицитным

Его рассмотрение начнется 20 декабря
Авторы (2):
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН

Фото: Рада КОВАЛЬ

Городской бюджет Красноярска на 2023 года будет бездефицитным. Об этом на слушаниях по проекту бюджета сказал депутат Горсовета Павел Павелко.

На основании прогнозов, доходы составят 52 миллиарда. Это на 6 с лишним больше, чем в прошлом году. Расходы составят те же 52 миллиарда рублей. Основные показатели роста: налог на физических лиц и налог на предприятия. По словам председателя Горсовета Наталии Фирюлиной, полноценное рассмотрение бюджета начнется 20 декабря.

Собственные доходы бюджета - 29 миллиардов. Остальная часть субсидии и субвенции, заложенные в предыдущие годы. Рост собственных доходов для Красноярска является существенной составляющей в формировании бюджета города.