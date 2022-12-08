Бюджет Красноярска на 2023 год будет бездефицитным

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Городской бюджет Красноярска на 2023 года будет бездефицитным. Об этом на слушаниях по проекту бюджета сказал депутат Горсовета Павел Павелко.

На основании прогнозов, доходы составят 52 миллиарда. Это на 6 с лишним больше, чем в прошлом году. Расходы составят те же 52 миллиарда рублей. Основные показатели роста: налог на физических лиц и налог на предприятия. По словам председателя Горсовета Наталии Фирюлиной, полноценное рассмотрение бюджета начнется 20 декабря.

Собственные доходы бюджета - 29 миллиардов. Остальная часть субсидии и субвенции, заложенные в предыдущие годы. Рост собственных доходов для Красноярска является существенной составляющей в формировании бюджета города.