Ремонт мостов в Красноярске затянулся на два месяца из-за ошибок проектировщиков

Фото: администрация Красноярского края

Завершение ремонта мостов через реку Кача и путепровода по Мичурина в Красноярске несколько раз переносилось, в итоге сдача некоторых объектов затянулась на два месяца. Как выяснила прокуратура, это произошло из-за проектной документации, которая не отвечала реальности.

Проверку провели после запроса депутата Заксобрания Алексея Бойкова.

- Сначала свое дело плохо сделали проектировщики, потом этот проект тщательно не проверили и приняли чиновники. А когда стало понятно, что нужно провести другие работы, контракт с подрядчиком просто продлили, - рассказал Алексей Бойков.

Оказалось, что в проекте не были учтены некоторые работы, без которых невозможно провести ремонт мостов качественно и в срок.

На бывших руководителей МКУ «УДИБ» и МП «САТП» прокуратурой заведены дела об административных правонарушениях, проверка продолжается.