В Красноярске экспертиза одобрила строительство деревянного храма на Стрелке

Стоп-кадр видео Красноярской епархии

В Красноярске историко-культурная экспертиза разрешила строительство деревянного храма на Стрелке. Как сообщается на сайте краевой службы по госохране объектов культурного наследия, на месте будущей стройки нет объектов, имеющих культурную и археологическую ценность, а значит возведение храма возможно.

Храм будет небольшой, из клееного бруса. Размеры: 21 на 13 метров, в высоту до кончика креста 21 метр. Под строительство определили место через дорогу от Краевой филармонии, недалеко от парохода Святителя Николая.

С места будущей стройплощадки осенью пересадили все деревья. Строить храм будут на внебюджетные средства. По окончании храм впишется в общественное пространство. Вокруг установят лавочки, высадят деревья, проложат аллеи.