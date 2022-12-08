Красноярская администрация утвердила программу перевода частных домов на более экологичное отопление

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В Красноярске администрация утвердила программу перевода частных домов на более экологичное отопление – с угла на газ. Постановление опубликовано на сайте мэрии города.

Сейчас в Красноярске большая часть домов частного сектора – конкретно 88% - отапливается углем. Всего в городе 10 183 частных дома.

В рамках программы до конца 2022 года на газ переведут 20 домов, а в 2023 в 90 домах установят закупленное оборудование - резервуары для сжиженного углеводородного газа и котлы. Еще 685 домов переведут на другие виды топлива.