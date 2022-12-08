В Красноярском крае 106 садовых сообществ улучшат свою инфраструктуру за счет грантов господдержки

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В Красноярском крае 106 садовых сообществ улучшат свою инфраструктуру за счет грантов, выделяемых региональным правительством. Как рассказали в пресс-службе руководства региона, председателям вручались гранты на суммы до 100 000 рублей и до 2 000 000 рублей.

Министерство сельского хозяйства уже 6 год подряд проводит конкурсы, которые помогают выбрать победителей. На выделяемые гранты садоводы смогут отремонтировать дороги, решить проблемы товариществ со светом и водой.

Так суммы до двух миллионов рублей на строительство или обновление дорог, электросетей и водоснабжения получили сразу 36 садовых сообществ из Березовского, Емельяновского и Минусинского районов, а также Дивногорска, Лесосибирска и Железногорска.

До 100 000 рублей получили 70 конкурсантов Емельяновского, Манского, Минусинского, Березовского, Енисейского, Иланского, Большеулуйского районов, а также Ачинска, Дивногорска, Железногорска, Красноярска, Шарыпова, Зеленогорска, Назарова и Лесосибирска. Они могут потратить их на покупку оборудования, изделий и материалов для ремонта дорог, объектов водо- и электроснабжения.

Отметим, что сразу 16 сообществ смогли получить гранты по обоим направлениям. В рамках господдержки выделено в общей сложности более 70 млн рублей.

- Мы с вами идем рука об руку с 2017 года. Начинали с 30 миллионов, в этом году по поручению Губернатора Александра Усса на программу поддержки садоводства и огородничества в крае выделено более 90 миллионов. На следующий год предусмотрено свыше 130 миллионов. Это поддержка не только на дороги, электро- и водоснабжение, но и на создание условий для созидательного, творческого труда. Спасибо за активную позицию, за красоту, которую вы создаете на своих садовых участках и которой делитесь с нами. Плоды вашего труда – на нашем общем продовольственном рынке», – обратился к грантополучателям вице-премьер Правительства края – министр сельского хозяйства и торговли Леонид Шорохов. В 26 муниципалитетах края действуют более 1600 некоммерческих объединений. Развитие в крае садоводства – неизменный приоритет Губернатора и Правительства региона. За шесть лет гранты до двух миллионов рублей получили 130 конкурсантов, до 100 тыс. рублей – 216 соискателей.