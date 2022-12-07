В Красноярске маршрут автобуса №9 изменили после жалоб

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В Красноярске начнет по новой схеме ходить автобусный маршрут №9. Теперь он будет ходить по Львовской в обоих направлениях, сворачивать на Свободную, Львовскую, Аральскую, и далее выезжать на Волжскую.

В мэрии пояснили, что изменили маршрут автобуса после жалоб жителей Энергетиков. Те направили властям около 120 обращений с просьбой добавить новые остановки.

– Изменение схемы движения маршрута позволит обеспечить беспересадочный проезд жителей пос. Энергетиков до пр. имени газеты „Красноярский рабочий“ и района Предмостной площади. Ранее по Львовской ходил только автобусный маршрут № 85, — пояснили в департаменте транспорта.