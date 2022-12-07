В Красноярске заработала доставка из «Вкусно – и точки»

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В Красноярске заработала доставка блюд из бывшего «Макдональдса», превратившегося во «Вкусно – и точку». После ребрендинга сеть испытывала ряд проблем, в частности, не готовила еду навынос. Сегодня стало известно, что доставка частично заработала в некоторых российских городах, в том числе, в Красноярске.

Заказы, как и прежде с «Макдональдсом», будет доставлять «Яндекс.Еда» или Delivery Club. В меню на доставку доступно 150 блюд и напитков.

– Новая услуга поможет сети «Вкусно — и точка» повысить продажи, а курьерам-партнерам, которые доставляют заказы Яндекс Еды и Delivery Club, — увеличить доход. Сервисы распределяют заказы таким образом, чтобы их получали те доставщики, которые находятся ближе всего к нужному ресторану, — пояснили в фудтех-направлении Яндекса.