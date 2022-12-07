С начала года российские банки выдали по ипотеке более 4 трлн рублей

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В ноябре продажи жилищных кредитов российских банков составили не менее 460 млрд рублей, что выше результата октября, отмечают эксперты. По итогам 11 месяцев рынок преодолел отметку в 4,1 трлн рублей ипотечных продаж, тогда как в прошлом году - более 5 трлн.

ВТБ в ноябре оформил более 17,5 тысячи жилищных кредитов на сумму около 81 млрд рублей, что на 9% превысило результат предыдущего месяца. Всего с начала года финансирование на покупку недвижимости получили свыше 183,5 тысячи клиентов. Общий объем сделок - более 834 млрд рублей. Средний чек достиг почти 4,6 млн рублей.

Наиболее существенный прирост продаж за последний месяц наблюдался в рамках госпрограмм. В ВТБ выдачи кредитов на льготных условиях выросли на 17%, приблизившись к 37 млрд рублей. На этом фоне доля строящегося жилья в продажах вновь стала расти. Основная активность заемщиков, приобретающих первичную недвижимость, концентрировалась в рамках программы «Ипотека с господдержкой-2020». Однако, несмотря на рост доли новостроек в продажах, основной спрос клиентов по-прежнему концентрируется в сегменте вторичного жилья, где банк сейчас проводит 6 из 10 сделок.

«В ноябре продажи ипотеки на российском рынке оказались немного выше, чем в октябре. В то же время ВТБ удалось нарастить свои показатели почти на 10%. По нашей оценке, в декабре спрос ипотечных клиентов в стране будет не ниже. Это поможет довести выдачи по итогам года до 4,5 трлн рублей», - прокомментировал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.