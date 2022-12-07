В Красноярске на острове Татышев началось строительство ледового городка

Фото: администрация Красноярска

В Красноярске на острове Татышев начали строительство ледового городка к Новому году. Об этом рассказали в администрации Красноярска.

Ледовый городок как и всегда будет располагаться в Восточной части острова. Помимо 14 скульптур здесь построят ледяной лабиринт и 7 ледяных горок. Для их украшения специалисты будут использовать декоративную подсветку. Открытие планируется к 24 декабря этого года.

Фото: администрация Красноярска

6 декабря в Татышев-парке рабочие приступили к монтажу подсветки 55-метровой главной городской елки. А в конце ноября здесь уже начали заливать каток.

Всего в Красноярске к Нового году установят 16 елок. Большинство из них должны собрать до 18 декабря.