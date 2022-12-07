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НовостиОбщество7 декабря 2022 5:26

Красноярский летчик получил медаль «За отвагу» за участие в СВО

Церемония вручения прошла в военкомате
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Фото: мэрия Красноярска

Фото: мэрия Красноярска

Красноярец Игорь Столяров получил медаль «За отвагу» за участие в спецоперации на Украине. Об этом сообщает мэрия Красноярска.

Игорь Яковлевич – летчик-истребитель в отставке. Однако летом текущего года он в качестве добровольца отправился в зону СВО. Позднее он получил ранение и был отправлен на лечение, после которого решил вернуться домой.

Фото: мэрия Красноярска

Фото: мэрия Красноярска

6 декабря Столяров получил медаль «За отвагу» за особые заслуги при выполнении боевых задач. Награду он получил на специальной церемонии в военкомате. За какие именно заслуги красноярец удостоился медали в мэрии не уточняют.