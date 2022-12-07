Красноярский летчик получил медаль «За отвагу» за участие в СВО

Фото: мэрия Красноярска

Красноярец Игорь Столяров получил медаль «За отвагу» за участие в спецоперации на Украине. Об этом сообщает мэрия Красноярска.

Игорь Яковлевич – летчик-истребитель в отставке. Однако летом текущего года он в качестве добровольца отправился в зону СВО. Позднее он получил ранение и был отправлен на лечение, после которого решил вернуться домой.

Фото: мэрия Красноярска

6 декабря Столяров получил медаль «За отвагу» за особые заслуги при выполнении боевых задач. Награду он получил на специальной церемонии в военкомате. За какие именно заслуги красноярец удостоился медали в мэрии не уточняют.