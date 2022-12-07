В Красноярске продавца БАДов оштрафовали на 60 тысяч рублей за обман 90-летнего мужчины Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске продавца БАДов оштрафовали на 60 тысяч рублей за обман пожилого покупателя. Об этом сообщает глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

90-летнему красноярцу позвонили с предложением купить средство от боли в суставах. Мужчина согласился и дистанционно приобрел 6 банок за 30 тысяч рублей. Однако никакого эффекта мужчина не почувствовал и решил вернуть деньги за товар.

Однако адрес продавца, оставленный на упаковке, оказался ложным. Тогда мужчина обратился в Роспотребнадзор. Специалисты выяснили, что лекарство оказалось обычным БАДом, причем, на банке об этом не было написано ни слова:

- Фактически покупателя ввели в заблуждение, - пишет Дмитрий Горяев в своем телеграм-канале.

В итоге Управление подало на ИП Щукина А.П. в суд, который удовлетворил требования. Договор купли-продажи был расторгнут, а в пользу потребителя суд взыскал 60 тысяч рублей.