Компания «Аэрофлот» открыла продажу билетов из Красноярска на 2023 год по субсидированным тарифам

Фото: Мария ЛЕНЦ

С 7 декабря компания «Аэрофлот» открыла продажу билетов по субсидированным тарифам из Красноярска на 2023 год. Улететь по льготной цене можно будет в Хабаровск и Благовещенск, сообщается на сайте компании.

Спецтарифы действуют на прямые рейсы в эконом-классе таких авиакомпаний, как «Аврора», «Россия» и «Аэрофлот».

Стоимость билета из Красноярска до Хабаровска составляет 6 тысяч рублей в одну сторону, для ребенка от 2 до 12 лет – 4 500 рублей.

До Благовещенска улететь можно за 5 500 рублей, детский билет стоит 4 125 рублей.

Льготные билеты появились и на многие другие направления. Рейсы со скидкой есть из Владивостока, Магадана, Южно-Сахалинска, Якутска, Хабаровска, Иркутска и других городов.

Действуют льготы для граждан РФ в возрасте до 23 лет, старше 60 (старше 55 – для женщин), инвалидов I группы любого возраста и инвалидов с детства II и III группы, а также многодетных семей.

Между тем на популярных сайтах, которые занимаются поиском авиабилетов, стоимость обычного прямого перелета эконом-классом без багажа из Красноярска до Благовещенска составляет 5 238 рублей (цена актуальна на 7 декабря, рейс на 19 января 2023 года), что ниже стоимости субсидированного билета. Правда, билетов по этой цене не так много, и действительны они лишь на рейсы в определенные даты.