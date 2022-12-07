В Красноярском крае задержали серийного конокрада

Спасенный конь. Фото: МВД по Красноярскому краю

В Канском районе полицейские задержали серийного конокрада. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

6 декабря посреди ночи в полицию позвонили из животноводческой фермы с сообщением о пропаже коня. По оставленным следам через полчаса сотрудники вышли на подозреваемого, который неспешно вел жеребца вдоль дороги. Увидев полицейских, он спугнул коня – тот сбежал.

Мужчину задержали. Оказалось, что для 57-летнего ранее судимого сельчанина эта кража коня оказалась не первой. В ноябре он уже крал лошадь у той же фермы, в тот раз он продал животное на мясо. Сумма ущерба составила 70 тысяч рублей. Что касается второго коня – он благополучно вернулся на ферму сам.

В итоге в отношении мужчины завели уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до 5 лет колонии.