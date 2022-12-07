В Красноярском крае рассмотрели вопросы развития предприятий оборонно-промышленного комплекса

Фото: правительство Красноярского края

В Красноярском крае полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев обсудил с Александром Уссом пути реализации промышленного потенциала предприятий оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщает правительство региона.

Анатолий Серышев совместно с главой края посетил в ЗАТО Железногорск АО «Информационные спутниковые системы имени академика М. Ф. Решетнева». Именно там создаются космические аппараты связи, телевещания, навигации и геодезии.

За последний год в компании создали 9 спутников, продолжается работа над пополнением орбитальной группировки спутниковой системы ГЛОНАСС.

Полпреду рассказали о деятельности «Горно-химического комбината», который является ключевым предприятием по созданию технологического комплекса замкнутого ядерного топливного цикла, и АО «НПП «Радиосвязь»». Этот завод разрабатывает и выпускает станции спутниковой и тропосферной связи и является ведущим производителем в этом сегменте.