Фото: скришот передачи со страницы Тимура Родригеза

Выпуск шоу «Руссо Экспрессо» про Красноярск вышел на телеканале «Пятница!». Краевой центр в качестве ведущих изучали Тимур Родригез и Роман Каграманов. Посмотреть можно по ссылке.

Шоу построено по принципу передачи «Орел и Решка», одному достается безлимитная карта, второму же приходится жить по средствам, в данном случае – на 3 тысячи рублей. На этот раз повезло Тимуру Родригезу, который совершил прогулку на пароме по Красноярскому водохранилищу и полетал над городом на самолете.

Каграманов же погулял по Торгашинской лестнице с уроженкой Красноярска – известной актрисой Надеждой Сысоевой, покормил сусликов на Татышеве и побывал в «Бобровом Логу».

По сюжету передачи Родригез и Каграманов путешествовали по Транссибу. В течение 45 дней они посетили 10 городов. Выпуски снимались летом, но в эфир вышли только сейчас.