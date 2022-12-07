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НовостиТуризм7 декабря 2022 2:46

Опубликован выпуск передачи «Руссо Экспрессо» о Красноярске

Качества краевого центра оценивали Тимур Родригез и Роман Каграманов
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Фото: скришот передачи со страницы Тимура Родригеза

Фото: скришот передачи со страницы Тимура Родригеза

Выпуск шоу «Руссо Экспрессо» про Красноярск вышел на телеканале «Пятница!». Краевой центр в качестве ведущих изучали Тимур Родригез и Роман Каграманов. Посмотреть можно по ссылке.

Шоу построено по принципу передачи «Орел и Решка», одному достается безлимитная карта, второму же приходится жить по средствам, в данном случае – на 3 тысячи рублей. На этот раз повезло Тимуру Родригезу, который совершил прогулку на пароме по Красноярскому водохранилищу и полетал над городом на самолете.

Каграманов же погулял по Торгашинской лестнице с уроженкой Красноярска – известной актрисой Надеждой Сысоевой, покормил сусликов на Татышеве и побывал в «Бобровом Логу».

По сюжету передачи Родригез и Каграманов путешествовали по Транссибу. В течение 45 дней они посетили 10 городов. Выпуски снимались летом, но в эфир вышли только сейчас.