На улучшение экологии в Красноярском крае выделят еще почти 1,4 миллиарда рублей

На улучшение экологии в Красноярском крае выделять еще почти 1,4 миллиарда рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае согласована дополнительная выплата 1,4 миллиардов рублей на улучшение экологии в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба Заксобрания региона.

Так, 1 млрд 360 млн рублей будут направлены на закупку электротранспорта и перевода частного сектора на более экологичные виды отопления. Решение было принято на заседании комитета по природным ресурсам и экологии.

Из краевого бюджета в эту сумму будет выделено 43 миллиона рублей, остальное – федеральное финансирование. В общей сложности в следующем году на экологию заложено более 1,6 млрд рублей.

В качестве стимуляции перехода населения проживающего в частном секторе на экологичные виды топлива у депутатов появилось два предложения: либо снизить тариф на газ, либо полностью перевести частный сектор на электроотопление, но на компенсацию тарифа в этом случае потребуется 2,5 миллиарда рублей.