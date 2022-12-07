Глава села в Красноярском крае просит помочь собрать на новогоднюю елку. Фото: Вячеслав Семенов

В селе Усть-Пит в Енисейском районе местные жители рискуют встретить Новый год без елки. Об этом сообщил глава сельсовета Вячеслав Семенов.

Маленький населенный пункт население менее 500 человек находится примерно в сотне километров от Лесосибирска. По словам Семенова, елку в селе не устанавливали и в прошлый раз. Все дело в недостатке средств в бюджете сельсовета.

Местный глава поясняет, что обращался к вышестоящим властям, но там помочь не смогли. После этого и решился на сбор по принципу «кто, чем может».

По информации «Проспекта Мира», спонсора, который поможет установить новогоднюю елку, «вроде как» нашли. Точно об этом станет известно 7 декабря.

Если у вас появилось желание помочь селу Усть-Пита, позвоните Вячеславу Семенову по номеру: 8-991-374-05-10.