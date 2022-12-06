В Норильске могут учредить новую городскую награду для военных и спасателей

Фото: Горсовет Норильска

Власти Норильска обсуждают идею ввести городскую награду «За смелость и мужество». По задумке чиновников и депутатов, ей будут награждать тех, кто проявил отвагу и мужество на службе, рискуя при этом здоровьем.

В администрации Норильска пояснили, что на такую награду могут претендовать те, кто участвовал в ликвидации опасных ЧС, последствий катастроф, стихийных бедствий и так далее. Также под действие награды могут попасть военнослужащие, которые отличились на поле боя.

На самой медали будет изображен герб Норильска с надписью «За смелость и мужество». Вместе с наградой будет вручаться премия – предположительно, ее установят на уровне 20 тысяч рублей.