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НовостиОбщество6 декабря 2022 14:18

В Норильске могут учредить новую городскую награду для военных и спасателей

К ней будет полагаться денежная премия
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: Горсовет Норильска

Фото: Горсовет Норильска

Власти Норильска обсуждают идею ввести городскую награду «За смелость и мужество». По задумке чиновников и депутатов, ей будут награждать тех, кто проявил отвагу и мужество на службе, рискуя при этом здоровьем.

В администрации Норильска пояснили, что на такую награду могут претендовать те, кто участвовал в ликвидации опасных ЧС, последствий катастроф, стихийных бедствий и так далее. Также под действие награды могут попасть военнослужащие, которые отличились на поле боя.

На самой медали будет изображен герб Норильска с надписью «За смелость и мужество». Вместе с наградой будет вручаться премия – предположительно, ее установят на уровне 20 тысяч рублей.