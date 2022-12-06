В Красноярске откроют 43 елочных базара

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске перед новым годом откроют 43 елочных базара. Точки, где будут продаваться хвойные, уже определили и согласовали. Первые базары начнут открываться уже в эти выходные, а проработают они до 31 декабря.

В Центральном районе базары откроются уже с 10 декабря. В Кировском, Свердловском и Ленинском районах елки начнут продавать с 15 декабря. На следующий день откроются базары в Советском районе, а с 20 декабря елку можно будет купить в Железнодорожном.

Отметим, что самым большим количеством базаров в этом году сможет похвастать Советский район. В мэрии рассказали, что все желающие продавать елки на точках должны будут готовы предоставить документы на вырубку деревьев.