Зайцы стали главными героями рисунков детей из Красноярского края, Хакасии и Тывы

Рисунок: Даяна Кара-Сализ

На сайте «Комсомолки» продолжается прием заявок на творческий конкурс «Открытка Деду Морозу». Ребятам нужно успеть отправить свои работы до 9 декабря 2022 года.

Конкурс «Открытка Деду Морозу» — это совместный проект медиагруппы «Комсомольская правда» - Красноярск и сети дискаунтеров «Батон» (входит в группу компаний «Красный Яр»), которой в декабре исполняется 25 лет. В честь этого юбилея был организован детский конкурс рисунков. Главная тема – Дед Мороз и зайцы. Пока именно символ наступающего года бьет все рекорды по популярности. Зайцы, зайцы, зайцы!

Рисунок: Екатерина Матвейчук

Так, Даяна Кара-Сализ тувинского села Мугур-Аксы изобразила, как олени катают новогодних зайчиков. На рисунке пятилетней Екатерины Матвейчук из Норильска милые зайчата украшают дом в преддверии долгожданного праздника. Денис из села Верхняя Коя нарисовал, как зайцы спешат отправить письмо Дедушке Морозу.

Напоминаем, один участник может загрузить на страницу конкурса не более трех работ. С 12 декабря стартует голосование. Поддержать наших конкурсантов можно будет до 19 декабря. Итоги подведем 20 декабря.

Победителями станут 25 участников. Почему так много? Именно столько юбилейных дат у «Красного Яра».

Рисунок: Денис

Каждый финалист получил диплом и памятный подарок.

Все подробности на странице конкурса здесь!