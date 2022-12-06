Фото: Пресс-служба министерства образования

В Красноярском крае к 2024 году во всех школах должны появиться театры. Как сообщает правительство региона, такие творческие программы действуют уже в 423 образовательных учреждениях, что составляет 51% от общего числа школ. Отметим, что в деятельности театральных кружков на сегодняшний день участвуют около 12 000 ребят.

За последние 10 лет в новых школах обязательно предусматривают театральные помещения – гримерки, комнаты для хранения реквизита. Занятия проводят педагоги дополнительного образования, но регулярно устраиваются и мастер-классы с привлечением режиссеров и актеров.

Но помимо мастер-классов, в Красноярском крае есть практика совместных постановок профессионалов и школьников. Так, например, Ачинский драматический театр и школьные студии города поставили 3 совместных спектакля. Сейчас в Красноярске актеры музыкального театра и учащиеся школы №72 работают вместе над постановкой новогодней сказки «Спящая красавица»