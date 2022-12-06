Фото: Поиск пропавших детей Красноярск

В Канске пропала без вести 17-летняя девушка с ссадиной на подбородке. Как сообщают волонтеры из отряда «Поиск пропавших детей-Красноярск», Настю Данилову последний раз видели 3 декабря.

В тот день Данилова вышла из общежития Канского техникума отраслевых технологий и сельского хозяйства, а вечером не появилась в своей комнате. С тех пор о ней ничего неизвестно.

Публикуем приметы пропавшей девушки:

рост 160 см, худощавого телосложения, волосы темные, длиной до плеч, зеленые глаза.

БЫЛА ОДЕТА: светло-зеленая куртка, голубые джинсы, белые ботинки с желтой подошвой.

Если кому-либо что-то известно о местонахождении Насти, нужно позвонить по телефонам: 8(39161) 4-20-01 ПОЛИЦИЯ г. КАНСК.

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