В Абакане ждет суда мужчина, расстрелявший двух девочек-подростков из пневматики

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В Абакане, Хакасия, суда ожидает 37-летний мужчина, расстрелявший из окна квартиры двух девочек 12 и 15 лет. Как сообщили в СК, расследование уголовного дела завершено.

Оказалось, что в августе 2022 года мужчину украл у знакомого в Минусинске, Красноярский край, пневматическую винтовку. Затем он вместе с ней вернулся домой в Абакан. Через несколько дней мужчина напился и решил «проверить дальность поражения» у пневматического оружия. Он увидел в окно двух ранее ему незнакомых девочек 12 и 15 лет и выстрелил. Одной из них он попал в бедро, но, к счастью, серьезного вреда не нанес.

На следующий день история повторилась, только в качестве «мишени» была выбрана уже другая девушка, проходившая неподалеку. Мужчина высунулся в окно, выстрелил и попал в область коленного сустава, оставив на теле ссадину.

- Кроме того, 23 августа 2022 года, находясь в квартире у своей знакомой в городе Абакане, обвиняемый похитил принадлежащий ей сотовый телефон и сим-карты. А 3 сентября 2022 года обвиняемый, находясь в квартире своего знакомого в городе Минусинске, в присутствии приятелей похитил телевизор, наушники, сотовый телефон, электропилу, дрель и другие личные вещи принадлежащие знакомому, - перечисляют преступления, совершенные 37-летним мужчиной в пресс-службе СК.

В отношении жителя Хакасии было заведено уголовное дело по статьям: «кража», «хулиганство, совершенное с применения насилия к гражданам, с применением оружия», «умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений, с применением оружия» и «грабеж». Сейчас материалы расследования переданы в суд.