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НовостиПроисшествия6 декабря 2022 7:18

Водитель на BMW устроил гонки по ночному Красноярску и врезался в столб

Иномарка чудом никого не зацепила
Татьяна ИЛЬИНА
Фото: телеграм-канал "ЧП Красноярск"

Фото: телеграм-канал "ЧП Красноярск"

В Красноярске сегодня ночью, 6 декабря, водитель BMW устроил одиночное ДТП. Мужчина на скорости проехался по несколько улицам, нарушая множество правил. Видео с «гонщиком» появилось в телеграм-канале «ЧП Красноярск».

Судя по времени на камерах, прокатиться водитель решил в половине четвертого ночи. К счастью, в это время на улицах практически никого не было – ведь мужчина за рулем игнорировал как «красные» сигналы светофора, так и направление движения.

На кадрах видно, что машина выезжает на встречную полосу и явно нарушает скоростной режим. Гонка закончилась встречей со столбом на перекрестке Киренского и Годенко.

Судя по фото, машина серьезно пострадала. При этом, как сообщают Gornovosti, 21-летний водитель остался жив. Его доставили с травмами в больницу. Очевидцы отметили, что парень был пьян, но от прохождения проверки на алкотестере отказался.

Теперь ему грозит штраф до 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до полутора лет.