В Красноярском крае перевернулась фура с токсичным креозотом

Фото: ГИБДД Красноярского края

В Иланском районе водитель большегруза с цистерной, полной токсичного креозота, не справился с управлением и «улетел» в кювет. Прицеп опрокинулся, и почти 200 литров опасной жидкости при этом вылилось на дорогу, рассказали в ГИБДД Красноярского края.

ДТП произошло на 1068 километре автодороги «Сибирь». Водителю «Скании» на месте оказали медицинскую помощь. На дороге организовали реверсивное движение.

На месте ДТП сейчас работают сотрудники ГИБДД совместно с МЧС. Все обстоятельства произошедшего еще предстоит выяснить.