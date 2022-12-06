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НовостиОбщество6 декабря 2022 5:54

Количество пассажиров Красноярской железной дороги в ноябре выросло на 18%

Показатель за 11 прошедших месяцев увеличился на 4%
Татьяна ИЛЬИНА

Фото: Мария ЛЕНЦ

На поезда, которые отправлялись с вокзалов и станций Красноярской железной дороги в ноябре 2022 года, село 532 тысячи пассажиров. Это на 18% больше, чем за ноябрь прошлого года, рассказали в РЖД.

Поездами пригородного сообщения воспользовались 401 тысяча человек, дальнего следования – 133 тысячи.

Всего же за прошедшие 11 месяцев этого года поездки на железнодорожном транспорте совершили почти 6,9 миллионов пассажиров, что больше показателя прошлого года на 4%.

При этом сильнее увеличилось количество тех, кто ехал в поездах дальнего следования – на 9%.