Количество пассажиров Красноярской железной дороги в ноябре выросло на 18%

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На поезда, которые отправлялись с вокзалов и станций Красноярской железной дороги в ноябре 2022 года, село 532 тысячи пассажиров. Это на 18% больше, чем за ноябрь прошлого года, рассказали в РЖД.

Поездами пригородного сообщения воспользовались 401 тысяча человек, дальнего следования – 133 тысячи.

Всего же за прошедшие 11 месяцев этого года поездки на железнодорожном транспорте совершили почти 6,9 миллионов пассажиров, что больше показателя прошлого года на 4%.

При этом сильнее увеличилось количество тех, кто ехал в поездах дальнего следования – на 9%.