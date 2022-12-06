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НовостиОбщество6 декабря 2022 5:24

В Красноярском крае не работают сайты судов

Открывается только сайт Арбитражного суда
Татьяна ИЛЬИНА
В работе сайтов красноярских судов произошел массовый сбой

В работе сайтов красноярских судов произошел массовый сбой

Фото: Мария ЛЕНЦ

В работе сайтов судов Красноярского края сегодня, 6 декабря, произошел сбой. При попытке открыть страницу Краевого суда, Центрального районного суда Красноярска или судов региона отображается сообщение "не получается получить доступ".

Проблема затронула не только Красноярский край – при попытке зайти на страницы судов в других регионах России соединение сбрасывается.

Единственный сайт, который открывается без проблем – это сайт Арбитражного суда.