В Красноярском крае женщина обиделась на любимого и сожгла его дом

Фото: МВД

В Новосёловском районе Красноярского края 34-летняя женщина обиделась на любимого мужчина и сожгла ему дом «за все хорошее». Как рассказали «Комсомольской правде-Красноярск» в пресс-службе МВД, заведено уголовное дело.

Все произошло в поселке Анаш. 34-летняя жительница региона поругалась со своим мужчиной и ушла из дома. Поскитавшись по подругам, изрядно выпив, она поняла – надо мстить. А то чего это страдает только она.

Долго не раздумывая, нашла у кого-то из знакомых канистру с бензином и пошла к дому. Зная, что там никого нет, начала поливать угол строения топливом, затем подожгла и сбежала.

Пламя, охватившее дом, заметили соседи. Они вызвали пожарных, которые быстро справились с огнем. К счастью, никто не пострадал. У дома обгорела часть стены и крыши, сумма ущерба еще не установлена.

Полицейские довольно скоро задержали мстительную женщину, она как раз находилась в гостях у родственников. Ей вручили подписку о невыезде и завели уголовное дело.