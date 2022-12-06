В Красноярске перевозчики просят поднять оплату за проезд в автобусе до 56 рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске перевозчики просят поднять оплату за проезд в автобусах до 56 рублей. Известно, что соответствующая заявка уже поступила в министерство тарифной политики региона.

Предприниматели просят увеличить стоимость проезда исходя из цен на топливо и запчасти, а также поднятия зарплат для водителей и кондукторов.

Заявку перевозчиков на рост оплаты за проезд прокомментировал депутат ЗС Илья Зайцев в своем телеграм-канале.

Парламентарий пишет, что не считает такую стоимость за проезд оправданной, ведь качество услуг не стало в два раза выше, ни доходы жителей настолько не увеличились.

Зайцев отмечает, что позиция власти должна быть принципиальной в этом вопросе. Повышение если и возможно, то только на основании объективных расчетов, а не очередных «хотелок» перевозчиков.

- Их мы слышим каждый год, но еще ни разу рост тарифа не привел к улучшению качества перевозок, - комментирует происходящее депутат.

Сейчас министерство тарифной политики работает с заявкой, она находится на рассмотрении.