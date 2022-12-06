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НовостиОбщество6 декабря 2022 3:56

Семьи участников СВО из Красноярского края могут отправить родственникам посылки и письма

В регионе начала работу полевая почта
Татьяна ИЛЬИНА
Семьи участников СВО из Красноярского края могут отправить родственникам посылки и письма

Семьи участников СВО из Красноярского края могут отправить родственникам посылки и письма

Фото: Мария ЛЕНЦ

Семьи военнослужащих, которые находятся на специальной военной операции, теперь могут отправить своим родным посылки и письма. В регионе начала работать полевая почта, рассказал военный комиссар края Андрей Лысенко.

- Отправить можно письмо, бандероль до 2-х килограммов, посылку до 10 килограммов. Адрес, который указывается на отправлениях: «103400, Москва-400 и далее номер воинской части». Узнать номер части, в которой служит человек, можно в военкомате, - рассказал Андрей Лысенко.

Доставкой корреспонденции занимается «Почта России» совместно с министерством обороны.