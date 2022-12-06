Врачи из шахтерских городов Красноярского края приняли участие в ежегодной конференции «Актуальные вопросы педиатрии»

Врачи-педиатры из шахтерских регионов страны, в том числе и из Красноярского края, приняли участие в ежегодной научно-практической конференции «Актуальные вопросы педиатрии». Мероприятие состоялось в рамках программы СУЭК «Наше здоровье: новые подходы к организации здравоохранения». Компания имеет официальный статус «Партнер национальных проектов РФ» и на системной основе поддерживает нацпроект «Здравоохранение».

Конференцию провели врачи ФГБУ «Детский медицинский центр» Управления делами президента РФ, одного из ведущих учреждений здравоохранения в стране. Темы обсудили самые разнообразные: лечение неврологических заболеваний, соматических расстройств, нарушений сна, заболеваний лор-органов, кардиологических патологий и патологий мочевыделительной системы, рекомендации по сердечно-легочной реанимации.

– Врачам важно расширять знания, но не всегда у нас есть время и возможности выезжать на различные курсы. Спасибо компании за шанс повысить свои компетенции, получить ответы на актуальные вопросы в комфортных условиях, – говорит педиатр из Бородино Светлана Кравченко. – Много нового узнала, убедилась, что мы в малых городах работаем в верном направлении, многое из того, о чем рассказывали на конференции, мы уже внедряем. Что-то я законспектировала, сделала скриншоты, чтобы поделится с коллегами.

Участковый педиатр из Шарыпово Нина Никола оценила три первых доклада: «Мне понравилась конференция. Особенно интересными были для меня первые три доклада – по вопросам, связанным с внезапной смертью у детей и подростков, инфекциями мочевой системы и полипрагмазии в педиатрии. Докладчики очень профессиональные, хорошо знают свою тему. Кое-что взяла на заметку, записала»

Педиатра из Назарово Филиппа Доронина заинтересовала тема переизбытка назначения лекарственных средств: «Доклад по полипрагмазии в педиатрии сделал Заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор Борис Моисеевич Блохин. Тема переизбытка назначения лекарств сейчас, действительно, актуальна, информация донесена познавательно и интересно. Для врачей из регионов такие онлайн-встречи нужны, чтобы подкрепить имеющиеся знания и получить новый опыт»