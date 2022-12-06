В Красноярском крае ускорился рост ОРВИ среди взрослых на 41,2%

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В Красноярском крае отмечается ускорение роста ОРВИ, гриппа и коронавирусной инфекции. Как сообщает главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев, вирусы гриппа выявлены почти в 40,0% исследованных проб, из них большинство приходится на штамм А, так называемый «свиной грипп».

Среди взрослых рост ОРВИ составил 41,2%, среди школьников — 29,7%. Всего с 28 ноября по 4 декабря было зафиксировано 18323 случая.

За этот же период выросло и число заболевших коронавирусом – почти в 1,2 раза. Большинство пациентов переносят штамм «Омикрон».