Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
-11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 декабря 2022 2:55

На ремонт аварийных школ в Красноярском крае в ближайшие три года выделен 1 миллиард рублей

На «Развитие образования» в регионе выделено дополнительно около 1 855 миллионов рублей
Татьяна ИЛЬИНА
no_titile

no_titile

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае депутаты законодательного собрания поддержали поправку правительства ко второму чтению проекта бюджета на ближайшие три года. Согласно проекту, на программу «Развитие образования» в 2023 году будет выделено 1 885 миллионов рублей, рассказали в пресс-службе Заксобрания.

- По многим направления расходы станут больше. Например, на ведение одного часа внеурочной деятельности в школах уйдет 432 миллиона рублей, на создание новых учебных мест дополнительно потратят 400 миллионов рублей. Всего же на строительство новых школ в следующем году выделено 1,4 миллиарда рублей, - рассказал Владимир Бахарь, министр финансов.

Новая школа на 1280 мест появится в Сосновоборске, на 450 – в селе Ванавара.

На ремонт аварийных школ за три ближайших года потратят 1 миллиард рублей, в 2023 году на эти цели дополнительно выделено 100 миллионов.