На ремонт аварийных школ в Красноярском крае в ближайшие три года выделен 1 миллиард рублей

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В Красноярском крае депутаты законодательного собрания поддержали поправку правительства ко второму чтению проекта бюджета на ближайшие три года. Согласно проекту, на программу «Развитие образования» в 2023 году будет выделено 1 885 миллионов рублей, рассказали в пресс-службе Заксобрания.

- По многим направления расходы станут больше. Например, на ведение одного часа внеурочной деятельности в школах уйдет 432 миллиона рублей, на создание новых учебных мест дополнительно потратят 400 миллионов рублей. Всего же на строительство новых школ в следующем году выделено 1,4 миллиарда рублей, - рассказал Владимир Бахарь, министр финансов.

Новая школа на 1280 мест появится в Сосновоборске, на 450 – в селе Ванавара.

На ремонт аварийных школ за три ближайших года потратят 1 миллиард рублей, в 2023 году на эти цели дополнительно выделено 100 миллионов.