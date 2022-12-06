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НовостиОбщество6 декабря 2022 2:30

Жительница Красноярска накопила 230 неоплаченных штрафов и лишилась машины

Сумма долга составила около 570 000 рублей
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Фото: УФССП

Фото: УФССП

В Красноярске женщина-водитель лишилась машины из-за чрезмерного количества штрафов. Автолюбительница накопила 230 неоплаченных постановлений и долг в размере около 570 000 рублей. Как сообщили приставы, платить за свои нарушения женщина не захотела.

29-летняя женщина несколько лет исправно нарушала ПДД: превышала скорость и не пропускала транспортные средства со включенным спецсигналом и сигнальными маячками. В итоге накопила штрафов на 340 000 рублей и 230 000 рублей исполнительского сбора.

Чтобы заставить оплатить водителя долги, судебные приставы арестовали её счета и автомобиль. Но это не помогло, женщина упорно не хотела расплачиваться за штрафы. Тогда её автомобиль Lada Largus был выставлен на торги.

Сумма, полученная с продажи, пойдет на оплату штрафов и исполнительского сбора за вовремя не погашенные долги.