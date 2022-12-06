В Красноярском крае заработали три ледовые переправы

Фото: КруДор

В Бирилюсском районе Красноярского края заработали сразу три ледовые переправы на реке Чулым. Об этом сообщает КруДор.

С 5 декабря автомобилистам доступны: Бирилюссы – Биктимировка (1+451)грузоподъемность 5 тонн, Шпагино2 – Подкаменка (28+400)грузоподъемность 5 тонн и Шуточкино – Зачулымка – Сахарное (3+660) грузоподъемность 10 тонн.

Также в регионе работают 3 паромные переправы – в Большемуртинском районе (Дорога Большой Кантат-Предивинск (20+290) грузоподъёмность: 106 т.), в Енисейском (Дорога Мотыгино-Широкий Лог (140+100) грузоподъёмность: 200 т.) и в Новоселовском (Новоселово-Пристань (5+300) грузоподъёмность: 220 т.)

Следить за открытием переправ можно на сайте КруДор или узнать по телефону: 8(391)222-42-00.