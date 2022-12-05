В Канске полиция нашла девочку, которая не вернулась домой после школы

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Канске полиция отыскала девочку, которая не вернулась домой после школы. Тревогу забила опекун пропавшего ребенка – она обратилась в органы, а полицейские незамедлительно начали поиски.

Ситуация осложнялась тем, что у девочки не было телефона. Однако сотрудникам удалось найти людей, которые видели похожего ребенка в районе Мелькомбината, когда проезжали мимо. На место выехал патруль, где и обнаружил девочку.

Как оказалось, школьница направлялась к даче, которая принадлежала ей с опекуном. Сейчас полиция выясняет, почему девочка вообще решила не возвращаться домой.