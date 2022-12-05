В Красноярске новую платную парковку сделали временно бесплатной

Фото: мэрия Красноярска

В Красноярске временно отменили плату за парковку на Красной армии. Она открылась в районе «Кванта» в конце ноября: как рассказали в мэрии, за первую неделю работы системы колл-центр принял полсотни звонков с жалобами горожан.

Выяснилось, что часть проблем у водителей возникала по их собственной невнимательности, однако некоторые затруднения возникли из-за неправильной настройки оборудования. На время исправления ошибок парковку и сделали бесплатной.

– Специалистам необходимо проанализировать функционал ПО, устранить обнаруженные ошибки, и доработать его. С этой целью, в настоящее время, по требованию заказчика платный паркинг поставлен на техническое обслуживание. До момента устранения всех неисправностей, парковаться на Красной Армии можно бесплатно, – добавили в мэрии.