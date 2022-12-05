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НовостиПроисшествия5 декабря 2022 15:00

В Красноярском крае пьяная женщина подожгла собственный дом из обиды на сожителя

Здание потушили, а полиция быстро нашла виновницу
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: МВД Медиа

Фото: МВД Медиа

В Красноярском крае пьяная женщина обиделась на сожителя и подожгла свой дом. ЧП произошло в поселке Анаш: подозреваемой в поджоге числится местная 34-летняя сельчанка, она задержана.

Следователи установили, что в один из дней женщина поругалась с сожителем и ушла из дома. Позднее, ближе к ночи, она вернулась, но уже изрядно напившись. Зная что в доме в этот момент никого нет, она облила угол строения бензином, подожгла и убежала.

Месть, если можно так сказать, удалась: соседи вызвали МЧС, пожар потушили, но огонь успел уничтожить часть стены и кровлю. Саму виновницу прибывшие полицейские нашли неподалеку, в гостях у одного из родственников. Сейчас пироманку посадили под домашний арест.