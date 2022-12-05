В Красноярске захоронили останки солдата времен Великой отечественной войны

Фото: мэрия Красноярска

В Красноярске прошли похороны останков солдата времен Великой отечественной войны. Его нашли в Старорусском районе Новгородской области в октябре. При себе у солдата был смертный медальон на имя Феноберцева Романа Филипповича.

Хотя Роман был уроженцем Смоленской области, он был призван на службу с территории Красноярского края. Солдат служил связистом 312 стрелкового полка 26 стрелковой дивизии.

Поисковикам и полицейским удалось найти родных солдата. У Романа были три сестры и брат – на сегодняшний день две его младшие сестры еще живы.

– Те родственники, которые помнят моего дядю Романа Филипповича Феноберцева, рассказывали о нем, что он был очень заботливым, помогал младшим братьям и сестрам, защищал их, — рассказал племянник солдата Андрей Тепляков.