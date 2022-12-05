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НовостиОбщество5 декабря 2022 12:44

В Красноярском крае теплоснабжающую компанию наказали за загрязнение воздуха

Ее оштрафовали и через суд обязали следить за выбросами
Никита ЖЕГЛОВ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае оштрафовали компанию, которая коптила воздух шестью котельными. ООО «Сфера» снабжала теплом жителей Ирбейского района – вот только компания не производила расчет и плату за негативное воздействие на экологию.

Как рассказали в прокуратуре, компания вообще не считала, какой вред наносит атмосфере. В итоге в ведомстве решили привлечь фирму к административной ответственности. Компании назначили штраф, а обязанности по расчету и оплате за выбросы возложат на нее в судебном порядке.

В итоге требования прокуратуры были удовлетворены в полном объеме. Предприятие уплатило 192 тысячи рублей и обязалось впредь отслеживать выбросы.