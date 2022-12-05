В ноябре выдачи ипотеки с господдержкой выросли на 14%

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По итогам ноября более 3,7 тысячи клиентов оформили только в одном из российских банков кредиты по «Ипотеке с господдержкой-2020». Эксперты объясняют динамику стремлением заемщиков успеть взять кредит по низкой ставке до момента окончания программы.

Всего с начала года ВТБ оформил по программе более 45 тысяч кредитов на 221,5 млрд рублей, что на 20% превысило показатель за аналогичный период прошлого года. Средний размер кредита по итогам 11 месяцев составил 4,9 млн рублей.

«Основной фактор, который повлиял на динамику выдач ипотеки с господдержкой в ноябре - возможное завершение программы в конце года. Решение о ее дальнейшей судьбе пока не принято, поэтому многие клиенты, для которых актуальна покупка первичного жилья, стремятся застраховать себя на случай роста ставки по ипотеке. На этом фоне доля строящегося жилья в продажах снова стала расти: сейчас мы проводим в этом сегменте примерно каждую третью сделку. В декабре тенденция продолжится, хотя основная доля выдач по-прежнему будет приходиться на рынок вторичной недвижимости», - прокомментировал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

Он напомнил, что даже в случае отмены ипотеки с господдержкой возможность проводить льготные ипотечные сделки сохраняется для отдельных групп заемщиков как минимум до середины 2023 года. Для клиентов с детьми продолжает действовать «семейная ипотека», для работников сферы информационных технологий – IT-ипотека, а заемщики, проживающие в ДФО, смогут воспользоваться «Дальневосточной ипотекой».