В Красноярске к Новому году украсили уже 270 витрин и фасадов

Фото: администрация Красноярска

Предприниматели в Красноярске активно украшают фасады и витрины своих заведений к Новому году. Полюбоваться на праздничное оформление уже можно на 270 объектах, рассказали в администрации города.

- Украшать или нет свои входные группы, предприниматели решают самостоятельно. Мы только рекомендуем им присоединиться к этой работе. Зачастую дополнительных расходов не требуется, так как украшения остаются с прошлых лет, - рассказал Евгений Трофимов, исполняющий обязанности руководителя администрации Центрального района.

Всего свое желание создать новогоднее настроение выразили 526 организаций, которые находятся как в историческом центре, так и новых микрорайонах. Всего будет украшено 818 объектов.