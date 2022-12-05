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НовостиОбщество5 декабря 2022 8:00

В Красноярске к Новому году украсили уже 270 витрин и фасадов

Всего в работе 818 объектов в различных районах города
Татьяна ИЛЬИНА
Фото: администрация Красноярска

Фото: администрация Красноярска

Предприниматели в Красноярске активно украшают фасады и витрины своих заведений к Новому году. Полюбоваться на праздничное оформление уже можно на 270 объектах, рассказали в администрации города.

- Украшать или нет свои входные группы, предприниматели решают самостоятельно. Мы только рекомендуем им присоединиться к этой работе. Зачастую дополнительных расходов не требуется, так как украшения остаются с прошлых лет, - рассказал Евгений Трофимов, исполняющий обязанности руководителя администрации Центрального района.

Всего свое желание создать новогоднее настроение выразили 526 организаций, которые находятся как в историческом центре, так и новых микрорайонах. Всего будет украшено 818 объектов.