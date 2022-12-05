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НовостиОбщество5 декабря 2022 7:50

Губернатор Красноярского края Александр Усс провел выходные на природе

Опубликовал философский пост в телеграме
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Губернатор Красноярского края Александр Усс провел выходные на природе. Фото: t.me/av_uss

Губернатор Красноярского края Александр Усс провел выходные на природе. Фото: t.me/av_uss

Глава Красноярского края Александр Усс провел минувшие выходные на природе. Он опубликовал пост в своем телеграм-канале.

Губернатор опубликовал фотографию заснеженной тайги и залива на Енисее. Ниже добавил пост философского содержания. Глава края отметил, что зима в этом году пришла поздно, скоро залив покроется льдом и откроет путь между берегами.

Это природное явление Александр Викторович сравнил с путем к новым надеждам.