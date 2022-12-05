После падения ворот на голову 7-летнего ученика на директора школы в Канске завели административное дело

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Канске на 7-летнего школьника упали металлические ворота. Он получил травмы, а в отношении директора учебного заведения завели административное дело, рассказали в прокуратуре региона.

Все произошло 18 ноября. Мальчик, выходя с территории школы, дернул на себя плохо закреплённую металлическую створку. Конструкция не выдержала и рухнула на школьника. В результате ему понадобилась медицинская помощь.

К неисправным воротам должны были закрыть доступ, однако руководство школы таких мер не предприняло. Прокуратура внесла представление в управление образования администрации Канска, а также завела административное дело в отношении директора.