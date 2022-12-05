Житель Иркутской области угнал машину у красноярца во время тест-драйва Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске у местного жителя угнали автомобиль прямо во время тестовой поездки. Об этом сообщает МВД по краю.

42-летний красноярец решил продать свою «Тойоту Камри» за 800 тысяч рублей и опубликовал соответствующее объявление в сети. На него откликнулся житель Иркутской области. Они встретились, обсудили детали. В договор о купле-продаже покупатель написал не свои данные, объяснив это тем, что берет машину не для себя.

Он добавил, что с собой всех денег у него нет, и надо снять оставшуюся часть. Подъехав к банкомату, иркутянин попросил сесть за руль, чтобы оценить техническое состояние авто. Оказавшись на водительском сидении, он тут же нажал на газ и скрылся.

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