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НовостиОбщество5 декабря 2022 6:04

В Красноярском крае полицейские помогли водителю сломавшейся на морозе «Нивы»

Водитель из-за поломки двигателя не доехал 27 километров до дома
Татьяна ИЛЬИНА
Фото: ГИБДД Красноярского края

Фото: ГИБДД Красноярского края

На севере Красноярского края сотрудники ГИБДД помогли водителю, который ночью, в мороз -40, оказался на трассе со сломанной машиной. Об этом рассказали в Госавтоинспекции региона.

Отечественная «Лада Нива» заглохла на 245 километре автодороги Енашимо – Северо-Енисейский. Водитель остановился, включил «аварийку» и с фонариком отправился искать причину поломки.

Машину с открытым капотом увидел экипаж ГИБДД, который возвращался домой со служебного задания. Полицейские решили помочь водителю. Оказалось, что тот возвращался домой из Красноярска, не доехал всего 27 километров.

В итоге машину с водителем полиция отбуксировала до дома в Северо-Енисейском.