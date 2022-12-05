В Красноярском крае полицейские помогли водителю сломавшейся на морозе «Нивы»

Фото: ГИБДД Красноярского края

На севере Красноярского края сотрудники ГИБДД помогли водителю, который ночью, в мороз -40, оказался на трассе со сломанной машиной. Об этом рассказали в Госавтоинспекции региона.

Отечественная «Лада Нива» заглохла на 245 километре автодороги Енашимо – Северо-Енисейский. Водитель остановился, включил «аварийку» и с фонариком отправился искать причину поломки.

Машину с открытым капотом увидел экипаж ГИБДД, который возвращался домой со служебного задания. Полицейские решили помочь водителю. Оказалось, что тот возвращался домой из Красноярска, не доехал всего 27 километров.

В итоге машину с водителем полиция отбуксировала до дома в Северо-Енисейском.