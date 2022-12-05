Жители Красноярского края все чаще выбирают для путешествий Хакасию

Озеро Беле. Фото предоставлено компанией

Подведены итоги летнего туристического сезона в Хакасии. Жители края обеспечили 75% турпотока в соседнюю республику. Больше половины всех гостей Хакасии выбрали отдых на озерах Шира и Беле.

С мая по сентябрь 2022 года Хакасия приняла на 9% больше гостей, чем за тот же период прошлого года. При этом число туристов из Красноярского края увеличилось на 5%. Традиционно по Хакасии чаще всего путешествуют жители Красноярского края: в этом году они составили 75% всего турпотока в республику. Еще 9% пришлось на кузбассовцев и иркутян (5 и 4% соответственно). Также приезжали из Томской области (3%), Новосибирской области (2%) и Москвы (1%).

Саяно-Шушенская ГЭС. Фото предоставлено компанией

Аналитики Tele2 определили самые популярные локации в республике, которые чаще всего посещают туристы. На первом месте – озеро Шира. Это направление выбрал 41% всех путешественников, отдыхавших в Хакасии в этом году. На втором месте – озеро Беле. Здесь побывал 21% гостей республики. Третью строчку занимает Саяно-Шушенская ГЭС, которую осмотрели 6% путешественников. Также в топ-5 рейтинга попали Туимский провал и эко-курорт «Канжуль» на берегу реки Абакан, принявшие по 5% туристов. Еще три направления привлекли по 4% путешественников: гора Самохвал в Абакане, Тропа предков и озеро Тус в Ширинском районе. А наибольший годовой прирост числа туристов заметили в окрестностях гор Гладенькая и Уйтаг. Хотя в целом здесь побывали всего 2% путешественников.

Добавим, что абоненты оператора мобильной связи стали активнее пользоваться интернетом в поездках по Хакасии. Трафик в расчете на одного абонента растет в полтора раза год к году. Больше всего гигабайтов туристы использовали на горе Уйтаг, а также в абаканском парке топиарного искусства и на Салбыкском кургане.